Bartomeu s'aferra al càrrec i no hi haurà eleccions al Barça fins el març del 2021

Josep Maria Bartomeu s'aferra al càrrec de president del Barça i no hi haurà eleccions a l'entitat blaugrana fins el març del 2021. Aquesta és la principal conclusió a la qual ha arribat la junta de l'entitat blaugrana, que s'ha reunit aquest dilluns després de la desfeta, divendres, contra el Bayern de Munic a quarts de final de la Champions (2-8).Segons ha explicat la junta en un comunicat, les eleccions se celebraran el primer partit que es disputi al Camp Nou a partir del 15 de març de l'any que ve, de manera que la convocatòria formal de les eleccions es produirà a finals del mes de gener, tal com estableixen els estatuts del club. La junta justifica que es tracta de la decisió "més viable" perquè la Lliga comença d'aquí a menys d'un mes i també pel "marc derivat de la crisi de la Covid-19".La junta, responsable d'una planificació esportiva erràtica que ha derivat en tres eliminacions humiliants consecutives en competició europea, ha patit turbulències durant tot el 2020. Al cas de les xarxes socials -basat en què el mateix club, a través d'empreses contractades, atacava la imatge de jugadors i de dirigents de l'entorn blaugrana crítics amb Bartomeu- s'hi suma la situació econòmica, que ja era dèbil abans del coronavirus i que la pandèmia ha contribuït a perjudicar encara més.Bartomeu va guanyar folgadament les eleccions del 2015 gràcies a l'efecte del triplet aconseguit sota el triplet format per Messi, Suárez i Neymar amb Luis Enrique a la banqueta, però des d'aquell moment no s'ha aconseguit cap màxima competició continental. Sí que amb Ernesto Valverde a la banqueta es van assolir dues lligues, però la trajectòria d'aquesta temporada -marcada per un joc irregular tot i el lideratge provisional en una Lliga que va acabar en mans del Madrid- va acabar condemnant-lo després de la derrota contra l'Atlètic de Madrid en la Supercopa d'Espanya.El president del Barça s'ha anat quedant progressivament sol al comandament de la política esportiva del club. La feina d'Éric Abidal i Ramon Planes a la secretaria tècnica tampoc ha servit per atenuar les mancances d'un equip que no s'ha renovat des de les últimes debacles europees -nou dels onze titulars contra el Bayern eren els mateixos que en la desfeta fa un any contra el Liverpool- i que continua tenint en Messi l'únic referent per continuar competint pels principals títols.

