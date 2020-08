Dues femelles de pingüí incuben un ou d'una altra parella i crien el pollet a l'Oceanogràfic

Aquesta temporada de reproducció a la colònia de l'àrea de l'Antàrtic de l'Oceanogràfic, de 25 pingüins de Gentoo (Pygoscelis papua), també conegut com a Juanito, han nascut tres pollets, de moment. No són molts comparats amb altres èpoques, però s'ha produït un fet molt poc comú.Les tres parelles que han criat pollets fins ara han estat Navi i Aquela, Bitlla i Melibea i una tercera formada per Electra i Viola. Electra i Viola són femelles i han estat capaces d'adoptar, incubar i criar un ou d'una altra parella, quelcom que succeeix per primera vegada a l'Oceanogràfic, segons ha informat el recinte en un comunicat.Per tant, es tracta d'una parella excepcional, encara que no insòlita en el món d'aquests ocells, ja que la formació de parelles del mateix sexe és habitual en més de 450 espècies d'animals i es produeix tant en zoològics com en la naturalesa.La parella de les dues femelles va començar, curiosament, a tenir l'actitud i accions habituals prèvies a la reproducció, com construir el seu propi niu a base de pedres. En observar això, els cuidadors van decidir canviar d'ubicació un ou fèrtil d'una altra parella. Electra i Viola van tirar endavant amb èxit tot el procés de reproducció i ara compten amb la seva primera cria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor