El Barça cessa Setién a l'espera del fitxatge de Koeman

La junta directiva liderada per Josep Maria Bartomeu ha decidit fulminar Quique Setién com a entrenador del Barça després de la debacle històrica contra el Bayern de Munic als quarts de final de la Lliga de Campions (2-8) de divendres passat. Amb aquest moviment s'aplana el terreny de l'arribada de Ronald Koeman com a tècnic de la primera plantilla, que es podia acabar concretant al llarg de les properes hores. El club ha acomiadat públicament Setién, i ha assegurat que el seu relleu s'anunciarà "en els propers dies", en "el marc d’una àmplia reestructuració del primer equip".Setién va arribar al gener com a substitut d'Ernesto Valverde en un moment en què el Barça era líder a la Lliga. El seu pas pel primer equip, però, no ha estat gens reeixit: la màxima competició estatal ha estat per al Madrid i a la Champions no s'ha passat dels quarts després d'una humiliació històrica a Lisboa contra el Bayern.Pel que fa als relleus, Koeman ha acabat convertint-se en el favorit amb el pas dels dies després que la junta també valorés noms com el de Mauricio Pochettino, sense equip després de liderar el Tottenham i que va arrencar la carrera a l'Espanyol. L'entrenador holandès encara està al capdavant de la selecció del seu país i té un passat brillant com a blaugrana: quatre lligues i el primer màxim títol europeu del club amb gol seu a Wembley l'any 1992 sota la batuta de Johan Cruyff.Com a entrenador, Koeman ha passat per clubs com el València -no en va sortir de manera tranquil·la-, l'Everton i el Southampton. El 2018 va posar-se al capdavant de la selecció holandesa, amb la qual havia de competir en l'Eurocopa prevista per aquest 2020 i que s'ha vist ajornada per la pandèmia del coronavirus. En el seu contracte hi figura una clàusula segons la qual podia rescindir-lo en cas de rebre una oferta del Barça. El seu nom ha estat vinculant en diverses ocasions per assumir la direcció del primer equip blaugrana, i l'adeu de Setién li acabarà posant en safata.Amb la tria de Koeman, la directiva de Bartomeu -que durant tot el cap de setmana ha evitat prendre decisions malgrat la inèdita derrota a Lisboa contra el Bayern- aprofitaria per posar un nom conegut per l'afició al capdavant de l'equip mentre continua negant-se a assumir responsabilitats per la catàstrofe esportiva d'aquesta temporada. Es tracta del primer any des del 2008 sense títols i el tercer consecutiu en què l'equip és eliminat de la Champions amb derrotes pronunciades. Va passar el 2018 a Roma, el 2019 a Liverpool i enguany amb el campió alemany en la fase final celebrada a Portugal.

