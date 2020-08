Catalunya suma 1.204 contagis nous i dos morts més per coronavirus

Un dia més en què la xifra de nous contagis s'enfila per sobre del miler. Coincidint amb la campanya de tests massius del Departament de Salut en diferents punts del país -centrada en aquests moments a Barcelona i rodalia-, el recompte de casos nous creix a un ritme força elevat dia rere dia. La conselleria notifica aquest dilluns 1.204 contagis més, que eleven la xifra total a 114.437 persones afectades per la Covid-19 a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.En el balanç d'aquest dilluns al matí, Salut també afegeix dues noves víctimes mortals al còmput global, que és de 12.889 persones que han perdut la vida pel coronavirus. Pel que fa al risc de rebrot, es manté estable, tot i que encara és elevat.Salut comunica 50 pacients nous ingressats en hospitals catalans, un increment força notable en relació amb els darrers dies. En aquests moments hi ha 642 pacients ingressats. A les UCI, 129, 10 més que fa 24 hores.

