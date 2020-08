ERC avisa la Moncloa que sense l'amnistia no podrà «encarrilar» el conflicte

Amb la taula de diàleg en via morta i a les portes d'una tardor marcada pel context electoral, ERC continua insistint que cal seguir explorant la via negociada. O accepta l'amnistia de presos i exiliats o no es podrà resoldre el conflicte amb Catalunya. Aquesta és l'advertència que ha enviat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, al govern de Pedro Sánchez. En una entrevista a Catalunya Ràdio , ha argumentat que l'independentisme "s'ha guanyat una mesa de negociació" però que perquè aquesta prosperi amb igualtat de condicions el govern espanyol ha d'assumir que l'amnistia és "absolutament central per encarrilar" la situació.El vicepresident ha subratllat aquest plantejament després d'un mes de juliol en què va fracassar l'intent de reunir la taula de diàleg i en què s'ha tombat el tercer grau dels líders independentistes empresonats a Lledoners. Malgrat que els seus socis de Govern de Junts per Catalunya no veuen que aquesta taula sigui un instrument que serveixi per prosperar en la reivindicació de l'amnistia i l'autodeterminació, Aragonès continua reclamant que no s'abandoni la bandera del diàleg per molt que el govern espanyol "sempre trobi excuses" per no asseure-s'hi. Segons ell, s'acabarà reunint "tard o d'hora".Aragonès ha advertit que el conflicte no es pot continuar dirimint des de la via judicial i repressiva. Per aquest motiu, ha emplaçat el govern del PSOE i de Podem a "despolititzar" la justícia i els "posicionaments conservadors" de la Fiscalia. I és que la seva lectura de la situació és que la "persecució" que s'ha aplicat a l'independentisme comença ara a afectar també altres moviments. Com a exemple ha citat la causa oberta contra el finançament de Podem i la causa, finalment arxivada i basada en "informes falsos" de la Guàrdia Civil, contra el delegat del govern espanyol a Madrid per les manifestacions del 8-M.Amb aquests antecedents, Aragonès també ha emplaçat els de Pablo Iglesias a manifestar si estan disposats a pactar els pressupostos generals de l'Estat amb Ciutadans tenint present que a Europa formen part del grup liberal i han avalat les polítiques d'austeritat. La negociació dels comptes és una de les grans carpetes que el govern de Sánchez haurà d'afrontar aquesta tardor i els republicans han advertit que el seu suport és incompatible amb una negociació que inclogui el partit taronja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor