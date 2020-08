VÍDEO Més d'un miler de persones a Madrid: «Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote»

😷 Manifestación antimascarillas en Colón con más de 1.000 asistentes



📢 "Bote, bote, bote... aquí no hay rebrote" pic.twitter.com/r58MEEymgu — Nacho Pla Pérez (@nachopla95) August 16, 2020

Més d'un milers de persones han sortit aquest diumenge a la tarda al centre de Madrid per protestar contra les mesures del govern espanyol per combatre el coronavirus. El moviment anti-mascareta, que té el suport de personalitats com Miquel Bosé, s'ha concentrat a la plaça Colón de la capital espanyola.En el transcurs de la manifestació s'han escoltat càntics com "bote, bote, bote, aquí no hay rebrote", "La vacuna de Bill Gates, por el culo os la metéis" o "La seguna ola es una trola", entre d'altres.Les imatges, que estan rebent una allau de crítiques a les xarxes, estan gravades pel periodista de la Cadena Cope Nacho Pla.

