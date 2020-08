VÍDEO El salt més alt d'un tauró mai vist: quatre metres i mig per damunt de l'aigua

L'espectacular salt enregistrat.

L'expert en taurons Chris Fallows ha aconseguit una fita històrica: enregistrar el salt més alt, fins ara, d'un tauró blanc. L'animal s'eleva quatre metres i mig per sobre de la superfície de l'aigua. Les imatges han estat enregistrades a Seal Island, a Sud-àfrica, i Fallows ho ha transmès a través del programa Ultimate air jawls del canal Discovery.El programa, especialitzat en el gran tauró blanc, documenta el procés de migració d'aquest depredador cap a Seal Island. Per captar el salt Fallows va estar-s'hi tres dies. Per aconseguir enganyar l'animal van lligar un ham amb forma de foca a la seva embarcació i així provocar el tauró perquè ataqués i saltés. Després de molts intents, finalment van aconseguir la desitjada fotografia.

