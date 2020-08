Alerta a l'Amazònia: la situació pels incendis ja és la més crítica de l'última dècada

Els incendis a la selva amazònica van commocionar el món fa tot just un any. Les xarxes es van bolcar per transmetre suport a un dels pulmons del planeta. Un any després, però, res ha canviat. De fet, la situació és encara més crítica. En només els primers 10 dies d'agost s'han registrat més de 10.000 incendis, la xifra més elevada de l'última dècada.Aquesta és l'època més seca de l'any a l'Amazones i el foc sempre ha estat un enemic recorrent, que torna cada estiu a la zona. La virulència amb què crema i la multiplicació dels fronts que hi ha actualment, però, no té gairebé precedents.A l'hora de buscar culpables, tothom mira a la mateixa persona: Jair Bolsonaro. "És una situació molt preocupant, això és el resultat directe de la manca d'una política ambiental", denuncien des de Greenpeace.El president del Brasil, però, s'espolsa les culpes. Cap autocrítica ni cap comentari sobre el fet que el desplegament de l'exèrcit a la zona i l'aplicació de determinades mesures no estigui servint per a res. De fet, Bolsonaro es defensa assegurant que les xifres d'incendis que s'estan publicant són mentida.

