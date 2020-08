La Grossa retira l'última campanya per un missatge «desafortunat»

Creiem que aquest desafortunat missatge no fa justícia a la labor social de Loteries de Catalunya. Per aquest motiu, el retirem de tots els nostres canals de difusió i demanem excuses. — La Grossa (@lagrossacat) August 16, 2020

Loteries de Catalunya ha decidit retirar un anunci de la Grossa després de rebre fortes crítiques a les xarxes socials. La polèmica s'ha encès per una campanya per promoure la venda de bitllets del sorteig de Cap d'Any que vinculava "l'ascens social" amb la compra de loteria. "Et preocupa la distància social? Prova l'ascens social", diu l'anunci, que s'ha estat difonent des del 27 de juliol. La Grossa s'ha disculpat a través de les xarxes socials i ha explicat que el "desafortunat" missatge "no fa justícia a la labor social" de Loteries de Catalunya.Diversos diputats al Parlament ja havien criticat i demanat la retirada de l'anunci, com és el cas de la líder de CatECP, Jéssica Albiach, que ha qualificat la campanya de "despropòsit" si pretenia ser seriosa i ha avisat que "no és graciosa". "Ascens social i loteria, no", ha advertit.També el diputat del PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler ha criticat el cartell i ha assegurat que al Govern "li hauria de caure la cara de vergonya". "Prometre l'ascens social a base de promoure el joc és immoral; la distància social es corregeix amb polítiques que generin oportunitats per a tothom, el joc és a les antípodes d'això", ha escrit a Twitter. "Lamentable", ha dit per la seva banda la diputada d'ERC i membre de Demòcrates Assumpció Laïlla.La diputada de Cs Noemí de la Calle també ha carregat contra l'anunci i ha explicat que l'ascens social es garanteix amb una educació "de qualitat" i amb un Govern "que gestioni bé els recursos i treballi pels i per als catalans". "No és moment de propaganda de trilers", s'ha queixat, i ha lamentat que fins i tot en el "pitjor" moment econòmic de la història recent "fan gala del seu elitisme"

