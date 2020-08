Aragonès demana als «republicans asimptomàtics» del govern espanyol que «es facin notar»

Potser et faran cas en el tema de la corona, però...

... en el tema de la independencia de Catalunya ja et pots esperar una negativa total. Per molt republicans que siguin, primer són espanyols i no volen ni sentir parlar de quedar-se sense Catalunya. Com sempre, els independentistes que penseu que l'esquerra espanyola us ajudarà a independitzar-vos "perquè són d'esquerres" sou d'una santa inocencia de película.