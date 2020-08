Mor la vídua de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, als 87 anys

Mercedes Barcha, vídua del premi Nobel colombià Gabriel García Márquez, ha mort als 87 anys a Ciutat de Mèxic. Sense la Gaba (apel·latiu afectuós amb la que se la coneixia) no s'hagués publicat Cent anys de solitud. O això diu una de tantes llegendes i anècdotes que l'envolten, com tot el món que estava relacionat amb Márzquez.Es diu que Barcha va haver de vendre els mobles de la casa per poder enviar per correu des de Mèxic el manuscrit de Cent anys de solitud a l'editorial, que estava a Argentina. El dia que García Márquez va finalitzar l'obra, van anar a l'oficina de correus per enviar-la, però un cop van haver pesat els papers van veure que no ho podien pagar tot. És en aquell moment que tots dos van decidir enviar la meitat de la novel·la per correu, i per poder enviar la resta, Barcha va vendre els pocs mobles que els quedaven a casa.El matrimoni va tenir dos fills, Rodrigo i Gonzalo. Durant els 56 anys que la parella va estar junta, Gabo sempre va reconèixer el paper de la seva dona en el seu èxit, ja que si ell va poder dedicar-se a la literatura,va ser gràcies al fet que Barcha s'encarregava de les tasques administratives i el cuidava.

