Argimon: «No és Salut qui fixa les ràtios d'alumnes, sinó Educació»

El secretari general de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest diumenge que és competència de la Conselleria d'Educació marcar quants alumnes hi haurà a les classes de les escoles a partir de setembre: "No és Salut qui fixa les ràtios" .

En una entrevista a RAC1, ha dit que no existeix "per a res" la intenció de revisar el protocol de la Conselleria d'Educació sobre la tornada a les classes, i que ja es va publicar el 3 de juliol. "No canviarem alguna cosa que es porta treballant des de fa mesos", i ha afegit que les pròximes reunions sobre el coronavirus seran per tractar el protocol que es va publicar el dijous, en què s'estableixen els passos a seguir si algun alumne o professor dóna positiu.

Pel que fa les ràtios, ha destacat els grups estables de convivència, que considera més importants i que funcionen com una bombolla, en les seves paraules: "Són grups que es comuniquen poc amb altres grups".

Dissabte Educació va dir que es mantindrien les ràtios d'alumnes a les escoles entre 25 i 30 alumnes per evitar la mobilitat dels estudiants. Ara bé, Argimon ho ha matissat dient que si el grup pot ser petit, serà "el més petit possible", encara que ha recordat que dependrà de la capacitat de cada centre, i que en alguns casos no serà possible per problemes logístics i organitzatius.

Pel que fa a la mascareta a classe, ha dit que "pedagògicament no és bona" ​​però que el seu ús anirà lligat a la taxa d'infecció de virus, i que és un element revisable, ja que no implica un gran canvi organitzatiu.

Sobre el tancament d'una escola per un rebrot de coronavirus, ha opinat que hi haurà molts elements a tenir en compte abans de fer efectiva la clausura: "No és igual una escola de 1.000 nens que una de 100", de manera que haurà d'estudiar-cas per cas.



Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor