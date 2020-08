Dos detinguts a Badalona per robatoris en empreses

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Badalona dos homes de 33 i 35 anys com a presumptes autors de delictes de robatori amb força en empreses, robatori i furt d'un vehicle, i pertinença a organització criminal, informa aquest diumenge la policia en un comunicat.És un grup de cinc membres especialitzat en robatoris a empreses en polígons industrials que seleccionaven per preparar el robatori, que realitzaven mitjançant el mètode del butró després d'inutilitzar els sistemes d'alarma i algunes de les càmeres de videovigilancia.Dos dels membres van ser detinguts en els seus domicilis, van passar a disposició judicial divendres i el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs, encara que la investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions.

