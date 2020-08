“HOW TO MAKE A BLOCKBUSTER MOVIE TRAILER”



Brilliant.



pic.twitter.com/wIzh9iQ3fk — Michael Warburton (@mikewarburton) August 14, 2020

Segurament molts de cops us heu quedat amb la sensació què el tràiler era millor que la pel·lícula. Els sons èpics i el ritme en que apareixen les imatges a vegades posa les expectatives pels núvols. Ara bé, deixant de banda la pel·lícula, molts de cops la manera com estan fets els tràilers és sempre la mateixa. Això és el que mostra aquest muntatge que recrea els pasos a seguir, música inclosa i tot:Malgrat sigui una paròdia el vídeo retrata exactament com són la majoria de tràilers que estem acostumats a veure.

