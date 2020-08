Alcanar mira de «passar pàgina» amb el sentiment de ser «els grans oblidats» dels atemptats del 17-A

Imatges de la casa en runes a Alcanar Foto: ACN

Les explosions d'Alcanar van ser l'avantsala dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils, el 17 i 18 d'agost del 2017. L'esclat premonitori de la casa ocupada per la cèl·lula terrorista a la urbanització Montecarlo, a Alcanar Platja, ha anat quedant en segon pla durant la instrucció i la investigació del cas. Fonts municipals lamenten que l'Ajuntament no ha pogut personar-se en la causa judicial que jutjarà el germà d'un dels terroristes, un col·laborador de la cèl·lula de Ripoll i l'únic supervivent de l'explosió a Alcanar. A més, recorden que tampoc se'ls va convidar a la comissió d'investigació parlamentària sobre el 17-A. Mentrestant, els veïns de la urbanització afectada han declinat fer enguany cap commemoració dels fets.La nit del 16 d'agost del 2017, la casa de la urbanització Montecarlo on s'acumulaven bombones de butà i diversos quilos d'explosiu fabricat pels terroristes va saltar pels aires. Tres anys després, els veïns d'Alcanar Platja intenten "passar pàgina" al fet d'haver conviscut sense saber-ho amb la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils.Les asseguradores han indemnitzat els damnificats per les explosions i el Ministeri de l'Interior va sufragar a l'Ajuntament els costos d'allotjar els afectats i els mitjans que es van necessitar per gestionar l'etapa posterior als fets.Els veïns de la casa contigua han comprat la parcel·la on hi havia el xalet dels terroristes i l'han tancat perquè deixi d'atreure curiosos. Tampoc hi haurà enguany commemoracions en el tercer aniversari de les explosions. La proposta del consistori per fer honor als veïns i recordar amb ells el tràngol viscut ha estat descartada pels residents a Montecarlo.També ha quedat aturat el projecte per recepcionar la urbanització que no disposa de clavegueram, il·luminació i altres serveis bàsics. Alguns propietaris van impulsar el projecte el 2018 amb el suport de l'Ajuntament, però el cost que no podem assumir totes les famílies ho manté parat. El consistori va proposar encarregar-se de licitar i executar el projecte i cobrar-ho als veïns amb contribucions especials o quotes de participació, de manera que ho poguessin pagar en periodicitats.Urbanitzar aquesta zona d'Alcanar Platja també buscava un efecte dissuasiu de persones que busquen amagar-se o passar desapercebudes, com va passar amb els terroristes. En el moment de l'explosió fins a cinc cases d'aquesta urbanització estaven ocupades.La Fiscalia no ha reconegut els fets d'Alcanar com a atac terrorista i els ha desvinculat en la instrucció dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El consistori va demanar l'estiu passat al Ministeri Fiscal que reconsiderés la decisió i va alçar la veu quan algunes informacions relacionaven l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty -mort en l'explosió de la casa d'Alcanar-, com a confident dels serveis secrets espanyols. En aquell moment, l'Ajuntament va demanar comissions parlamentàries per investigar-ho, però s'han tornat a sentir "aïllats", com apunten fonts municipals, perquè tampoc se'ls ha convidat a participar en la comissió sobre els atemptats que ha fet el Parlament.Fa només unes setmanes, l'Audiència Nacional obria el procediment abreujat per jutjar els tres processats pel 17-A, acusats d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa. Es considera que cap dels tres va participar de manera directa en els atemptats i l'Audiència Nacional descarta jutjar-los per assassinat, però no limita que les acusacions puguin acusar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa, o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar, on preparaven assassinats encara més massius.Així ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona que, com a acusació particular, els imputa també les lesions que van causar a 27 persones ferides en la primera explosió d'Alcanar i en la segona deflagració que es va produir la tarda del 17 d'agost, quan els equips d'emergències desenrunaven la zona. La sol·licitud de pena més alta és per a l'únic supervivent de l'explosió a Alcanar, Mohamed Houli Chemlal. L'Ajuntament de Barcelona li demana 95 anys de presó i la Fiscalia, 41.El Ministeri Fiscal també reclama que Mohamed Houli i Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts, indemnitzin els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casa d'Alcanar, però no a les víctimes de la Rambla o Cambrils -16 morts i més de 140 ferits-. En concret, els demana 229.281 euros i indemnitzacions pels danys materials provocats en diversos habitatges i vehicles, que s'hauran de quantificar en execució de la sentència.

