Cañizares diu que la ciència «no és suficient» contra el coronavirus i que «cal confiar en Déu»

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha assegurat aquest dissabte, durant la missa a la festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, que "la ciència i la tècnica no són suficients" davant la pandèmia i "la veritable esperança davant la pandèmia només pot venir de Déu".En la seva homilia, el cardenal ha insistit que la festa de l'Assumpció és "tot un esclat d'alegria en aquests temps de pandèmia" perquè "amb Maria el bé és el que venç, i ella ens obre la porta a l'esperança".Cañizares ha expressat que "la ciència i la tècnica no són suficients" davant la pandèmia i que cal posar la confiança en Déu, segons ha explicat l'Arquebisbat en un comunicat.En aquesta línia, ha exhortat igualment a "tenir la valentia de viure amb la confiança en Déu" i ha ressaltat que la Mare de Déu "avui és la victòria total sobre els poders del maligne, i sobre l'oblit de Déu".Per l'arquebisbe, "només la força de Déu i del seu amor, que aposta per l'home, és la que ens farà superar la pandèmia", ha remarcat, abans de convidar a "fiar-se totalment de Déu, que no ens deixa mai en l'estacada, i fer el que Ell ens diu, com ens indica Maria".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor