Mor el germà petit de Donald Trump, Robert Trump

El germà petit del president dels Estats Units, Robert Trump, ha mort aquest dissabte nit als 71 anys en un hospital de Nova York segons informa The New York Times . La Casa Blanca que és la que ha anunciat la seva mort no ha dona les causes.El germà de Donald Trump era conegut per haver engegat a principis d'estiu una causa judicial contra la seva neboda, Mary Trump, en un intent per detenir la publicació del seu llibre que qualificava al president nordamericà com l'home "més perillós del món".Donald descrivia a Robert com el seu "millor amic", de fet dels cinc germans que eren a a la família, aquest era amb el que es duia millor el president nordamericà.Respecte a les causes de la mort, tot i que en el comunicat difós per la Casa Blanca no s'hagin especificat les causes, The New York Times ha pogut parlar amb fonts properes a la família que (sota la condició de mantenir l'anonimat) han explicat que feia temps que Robert ja havia estat patint hemorràgies cerebrals a cosenqüència d'una caiguda. En les darreres setmanes el seu estat de salut s'havia deteriorat fins al punt que ja no podia ni parlar per telèfon.

