El duro trabajo de un fotógrafo de naturaleza intentando capturar suricatas pic.twitter.com/4Z45tWt8XD — Christian Sellés (@chselles) August 13, 2020

Les fotografies d'animals enmig de la naturalesa ens recorden la bellesa de la fauna salvatge. Ara bé, molts de cops se'ns oblida que a diferència dels humans, la resta d'animals no acostumen a estar-se quiets a l'hora de ser fotografiats. Com és el cas d'aquests simpàtics suricates que no paren quiets, deixant escenes ben divertides:

