Les noves restriccions deixen tocat el turisme a l'Estat: per cada reserva hi ha 161 cancel·lacions

Els rebrots a l'Estat i les noves restriccions imposades en altres països de l'estranger estan condemnant al sector turístic en plena temporada alta. Segons dades de la plataforma TravelgateX, per cada reserva es produeixen 161 cancel·lacions, una xifra "sense precedents" i que deixa pràcticament buits els hotels.Segons dades del Gremi d'Hotels de Barcelona, menys del 30% dels negocis estan oberts, mentre que l'ocupació en aquells que mantenen l'activitat se situa al voltant del 10%. Des de l'associació apunten que les cancel·lacions durant els primers dies d'agost s'han reduït, però perquè el nombre de reserves ha caigut dràsticament. "Al juliol va haver-hi moltes cancel·lacions", apunta el director general del gremi, Manel Casals.La majoria de les cancel·lacions responen a les recomanacions o directament a les restriccions que han imposat diversos països europeus davant els rebrots que hi ha hagut en diversos punts d'Espanya durant les últimes setmanes. Sigui per mesures com la quarantena obligatòria o la suspensió de connexions aèries, els incentius per visitar l'Estat són més aviat pocs. "Estem parlant d'una sèrie de condicions que no es permeten gaudir del viatge", comenta el professor dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en turisme, Pablo Díaz. Segons aquest expert, "Espanya va treballar bé durant la quarantena, però els rebrots tornen a traslladar una repetició de la pandèmia".Des del Gremi d'Hotels de Barcelona assenyalen que bona part de les cancel·lacions són de clients provinents d'Alemanya o el Regne Unit, països que exigeixen una quarantena preventiva i que acostumen a, en circumstàncies habituals, aporten grans ingressos al sector turístic espanyol. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el Regne Unit i Alemanya van ser els dos principals mercats emissors de turistes l'any 2019, amb 18 milions i 11,1 milions de visitants, respectivament. A Catalunya, l'any 2019 van arribar 1,4 milions d'alemanys (un 7,4% dels turistes estrangers) i dos milions de britànics (un 10,4% sobre el total).La situació actual deixa en una situació especialment compromesa als hotels, que no disposen d'eines per generar ingressos malgrat les cancel·lacions. "La situació ens ha portat a ser encara més flexibles pel que fa a la política de reserves; si no, no vindria ningú", comenta el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona.Davant aquesta situació, es repeteix la frase que algunes veus ja pronunciaven durant els mesos de confinament. "Donem l'estiu per perdut", diu Casals, qui afegeix que l'escenari és "molt complex" i que el sector viu amb la incertesa de saber quan es reactivarà l'activitat. "No som capaços de veure quan es pot produir", comenta."Ara mateix el sector està en mode supervivència, amb respiració assistida i amb una màquina que falla", exemplifica Díaz. Segons aquest professor, la crisi serà especialment dura pels negocis de categoria intermèdia i baixa, que tenen menys marge per llençar polítiques de preus atractives. "Els hotels d'alta categoria poden traslladar els costos al seu client, ja que està més predisposat a pagar una mica més a canvi de seguretat; als altres els serà més difícil salvar la temporada", conclou.

