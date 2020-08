Mor una dona de 71 anys en caure dins d'un dipòsit d'aigua a Cabrera d'Anoia

Una dona de 71 anys ha mort aquest dissabte després de precipitar-se dins d'un dipòsit d'aigua situat a la seva propietat a Cabrera d'Anoia. Segons informen els Bombers, la víctima estava fent tasques de neteja al dispositiu, quan ha caigut d'una alçada d'uns 1,5 metres. El marit de la víctima ha comunicat el sinistre i quatre dotacions dels Bombers, i també efectius dels Mossos i del SEM, s'han dirigit fins a la finca. Els efectius de rescat que s'han desplaçat al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar-li la vida.



Els efectius de rescat han trobat la víctima dins d'una cisterna d'aigua d'uns 1,5 metres d'alçada, que es trobava gairebé buida. Segons informa Bombers, els efectius l'han tombat com a forma més ràpida per accedir a la dona, però, un cop rescatada, efectius del SEM l'han intentat auxiliar fent maniobres de recuperació cardiopulmonar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.