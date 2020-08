VÍDEO Són dues noies? No té cap? Les imatges que s'han fet virals a les xarxes

¡Oh, una cabeza persiguiendo su cuerpo! pic.twitter.com/cejEQ5mngM — Carlos el rojo (@carloselrojo) August 13, 2020

A primera vista un pensa: o bé són dues noies nedant , o bé que hi ha gat amagat en les imatges de la noia nedant a la piscina. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes per la seva singularitat encara que no té res de màgic: es tracta d'un efecte òptic.Concretament es tracta del que es coneix com a refracció de la llum. La refracció és el procés pel qual, quan una ona de llum incideix sobre una superfície que separa dos medis i una part de la seva energia es transmet al segon medi canviant-ne la direcció de propagació. Que es el que passa per exemple quan s'introdueix algun objecte dins un got d'aigua, que si es posa a dins algun objecte, segons com incideixi la llum, semblarà que està anant en una direcció diferent. Que és el que passa amb el vídeo de la noia: la manera com incideix la llum fa que la part del cos que està dins l'aigua sembli que estigui més a prop de la vora que el cap.

