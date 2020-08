Un grup de joves de Manlleu denuncia que no els van deixar entrar a una festa pel seu color de pell

Un grup d'entre nou i deu joves de Manlleu –tots d'origen marroquí i ètnia gitana i la majoria de 17 anys- no van poder accedir dijous al vespre a un concert que se celebrava als Jardins de Can Mataró de Manlleu, organitzat per l'entitat Fest-te Jove, ja que els vigilants de seguretat van negar-los l'accés. Els joves denuncien que els vigilants no van deixar-los entrar pel seu color de pell, tal com ha explicat a l'ACN la Mercè, la mare d'un dels joves.Segons el relat de la mare, es tracta d'una colla de joves "diversa" i "quan van intentar entrar a la festa, dos d'ells van passar sense problemes –un dels quals un dels meus fills-, però a la resta de nois van dir-los que no podien entrar". "Van preguntar perquè no podien entrar, però els guardes no els donaven cap explicació, mentre darrere seu anava entrant gent", ha lamentat la Mercè, que ha afegit que "en el moment que els joves van demanar el full de reclamacions, un dels guardes va dir que 'pels meus collons que no entreu'".La Mercè lamenta que, pel color de pell dels joves, els passa sovint que no els deixen entrar en festes o locals d'oci nocturn. Ara, ha explicat, els joves estan estudiant si presenten una denúncia per un delicte d'odi. Els joves, però, sí que han fet ja una queixa formal a l'Ajuntament de Manlleu.Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Manlleu i Fest-te Jove, l'entitat organitzadora dels actes, asseguren que "sempre hem rebutjat qualsevol actitud o manifestació de racisme o intolerància". "Qualsevol forma d'exclusió, segregació o discriminació a les persones per motiu del seu origen ètnic, la seva cultura o el color de la pell és motiu de condemna", asseguren en un comunicat.Fonts de l'Ajuntament de Manlleu han explicat que des que van tenir coneixement dels fets es van reunir amb totes les parts implicades –els joves, l'entitat organitzadora i l'empresa de seguretat- per parlar del tema i conèixer les diferents versions. Segons expliquen, l'empresa de seguretat assegura que no van deixar entrar els joves perquè van identificar-los amb un "grup conflictiu" del municipi. Tot i això, el consistori assegura que a hores d'ara es continua treballant per aclarir els fets ocorreguts.De moment, l'empresa de seguretat ha apartat la parella d'agents de seguretat de la resta d'actes de la festa major jove de Manlleu.