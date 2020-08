Mor un adolescent de 16 anys davant la Platja Gran de Platja d'Aro mentre feia snorkel

La família del menor, que viu a Olot, estava passant el dia a la Platja. L'adolescent havia entrat al mar per practicar snorkel i cap a tres quarts de quatre de la tarda, inquiets perquè no el veien i feia estona que no en sabien res, els seus pares han avisat els socorristes.Des d'aquí, s'ha alertat la Policia Local de Platja d'Aro, que ha mobilitzat l'embarcació que té el cos per fer recerca. Al seu torn, també ha alertat Salvament Marítim i la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra (que té base a Palamós).La recerca del menor ha durat cap a mitja hora. Pels voltants d'un quart de cinc, uns banyistes que es trobaven a la zona han trobat el cos del noi surant a l'aigua inconscient. Ràpidament, se l'ha traslladat fins a la sorra, on els socorristes han començat a fer-li maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).El SEM ha desplaçat dues ambulàncies i l'helicòpter fins a la Platja Gran. Aquest darrer, ha aterrat a la sorra mateix. Els sanitaris han intentat remuntar l'adolescent, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.Fins al lloc també s'hi han desplaçat una dotació i l'helicòpter dels Bombers, tres patrulles dels Mossos (a més de la unitat marítima) i efectius de la Guàrdia Civil. Des d'Emergències s'ha activat una unitat de suport psicològic per atendre els familiars del menor. Per la seva banda, el servei d'atenció a la víctima de la Policia Local ha acompanyat els pares en tot moment. Aquest dissabte, a la Platja Gran de Platja d'Aro hi oneja la bandera verda. En el que portem d'estiu han mort vint persones a les platges catalanes.