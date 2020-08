Aquí ha sido la caída de Remco Evenepoel. Según hemos visto en imágenes, lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegó la ambulancia. Esperemos que no sea grave la lesión. #ILombardia pic.twitter.com/pC4JGUsfo6 — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) August 15, 2020

El ciclista belga Remco Evenepoel ha caigut daltabaix d'un pont aquest dissabte durant el Giro de Llombarida. Les imatges de la caiguda són impactants, ja que el jove s'ha precipitat al buit mentre anava a sobre de la seva bicicleta. Per sort ha estat atès pel servei d'emergències i està conscient, segons informen mitjans italians.Evenepoel era un dels preferits per guanyar l'etapa, però després de la greu caiguda tota l'atenció està centrada en el seu estat de salut i la seva recuperació. Només li quedaven 50 quilòmetres per arribar a meta quan s'ha produït l'accident.

