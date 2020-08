VÍDEO Miley Cirus torna a sorprendre els seus fans amb el seu nou tema

Miley Cirus ha tornat a sorprendre els seus fans. Però aquest cop no ha estat per alguna mena de polèmica que hagi pogut sortir entorn de la cantant, la qual n'havia anat acumulant una rere l'altre els darrers anys. El nou tema ha estat motiu de sorpresa i alegria pels seus seguidors perquè és el primer que ha gravat després de l'operació de cordes vocals a que es va sotmetre.De moment no hi ha data del nou disc, i de fet els projectes que tenia en marxa es van haver d'aturar a causa de l'operació, que es va imposar com a necessària a causa del desgast de les cordes vocals.

