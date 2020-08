Detingut un matrimoni per assassinar una dona amb discapacitat a Benidorm

Agents de la Policia Nacional han detingut un matrimoni, de 59 i 56 anys, com a presumptes coautors de l'assassinat d'una dona amb focomèlia a Benidorm (Alacant), suposadament per motius econòmics. L'home havia treballat per a la víctima, que a causa de la seva malaltia no tenia cames i braços i anava en cadira de rodes.Els detinguts suposadament van aprofitar la seva relació laboral i d'amistat amb la víctima per cometre el crim i van intentar dissimular el fet com un accident. A més, van robar diners en efectiu que la víctima guardava en una caixa forta.La investigació va començar el passat dia 16 de juny quan una amiga de la morta va acudir fins al domicili, ja que la víctima feia dos dies que no contestava el telèfon. Quan va entrar, va trobar el cadàver, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.La víctima patia focomèlia, una malaltia que consisteix en una malformació d'origen teratogènic que, en el cas de la víctima, li va provocar absència de cames i braços i que va ser ocasionada per un fàrmac que va prendre la seva mare durant la gestació, motiu pel qual cobrava mensualment una pensió.El matrimoni va ser detingut el passat dia 11 a la localitat de Jaca. Els agents van realitzar dos registres, en el seu habitatge de Jaca i en un garatge de Sabiñánigo, on van recuperar part dels diners robats i la roba suposadament utilitzada per a la realització del crim. Els arrestats han estat posats a disposició de l'autoritat judicial, que ha decretat presó preventiva sense fiança com a coautors d'un delicte d'assassinat.

