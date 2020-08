Un ciclista, ferit greu en ser atropellat per un turisme a l'N-240 a Montblanc

Un ciclista ha ingressat en estat a greu a l'hospital Joan XXIII de Tarragona després de ser atropellat per un turisme a l'N-240 a Montblanc. L'avís s'ha rebut a les 8:48 hores d'aquest dissabte, segons informa el Servei Català de Trànsit, i el sinistre ha mobilitzat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Deu minuts abans, a les 8:38 hores, un altre turisme ha topat frontalment amb dos ciclistes a la T-331 a Freginals (Montsià), en sentit Ulldecona. Segons informa el SEM, els efectius sanitaris han atès un dels ciclistes i l'han traslladat en ambulància en estat menys greu a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Aquests dos sinistres se sumen a l'accident que aquest dissabte s'ha saldat amb un ciclista mort a Pratdip (Baix Camp), després que un turisme hi hagi xocat frontalment per causes que s'estan investigant. Els fets han passat cap a tres quarts d'onze del matí a la carretera T-310.

