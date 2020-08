Les punyents declaracions de Müller que han acabat d'enfonsar els aficionats del Barça

El davanter del Bayern Munic Thomas Müller ha assegurat que la superioritat de l'equip alemany en la golejada (2-8) davant del FC Barcelona aquest divendres a la Lliga de Campions ha estat "més gran" que la d'Alemanya davant Brasil al Mundial de 2014 (7-1)."Avui la nostra superioritat va ser més gran que davant el Brasil. L'important és que fem el que vam planejar. L'ambient i l'estat d'ànim de l'equip són bons, tothom va en la mateixa direcció. Contra el Brasil al Mundial no ho teníem tot sota control, jugàvem al Brasil. Avui vam tenir un primer període excel·lent", ha assenyalat als mitjans de comunicació després de la trobada a l'Estádio da Luz.El davanter de 30 anys, autor d'un dels gols en aquelles semifinals davant la 'canarinha', va anotar un doblet a Lisboa en la voluminosa victòria davant els blaugranes. "(El Brasil) Va ser una cosa que va passar, però no parlem d'això, parlem d'això d'avui. Va ser una nit especial, el resultat i la manera de jugar va ser especial", va assenyalar."El millor va ser veure que els jugadors suplents tenen la mateixa actitud i la mateixa alegria. L'important és fer el que vulguem al camp i que tots vagin al límit", va afegir. "És una gran declaració, però el pròxim joc comença 0-0. Tant se val. Sé que els altres equips veuen els nostres partits, i hem de guanyar el proper per arribar a la final. Hem d'estar tranquils, relaxats i molt feliços", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor