La UB, primera de l'Estat en el rànquing de Xangai

La Universitat de Barcelona (UB) és la primera de l'estat espanyol en el rànquing de Xangai. Així es coneix la llista de les millors universitats del món que publica cada agost la Jiao Tong de Xangai (Xina). La UB es manté com l'única de l'Estat entre les considerades millors 200 i, de nou, no hi ha cap representació espanyola entre els 150 primers llocs.La segueixen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Complutense de Madrid, la de Granada i la de València, situades entre els llocs 201-300. El rànquing mundial el lidera la universitat de Harvard des que es va començar a publicar la llista, el 2003, i la segueixen la de Stanford, també als Estats Units, i la de Cambridge (Regne Unit).Hi ha 13 universitats de l'estat espanyol entre les millors 500 del món. Un dels factors determinants de la posició de la UB és la gran producció científica en articles indexats i l'alt nivell de publicacions a revistes com 'Nature' i 'Science'. En Medicina, se situa entre les 75 millors del món. La UB es manté des del 2018 entre les 200 millors; abans ja hi havia estat, però el 2017 va recular posicions.La Universitat Pompeu Fabra (UPF) se situa entre les primeres deu universitats espanyoles en aquesta llista, entre els llocs 301-400 del rànquing mundial. La Universitat Rovira i Virgili (URV) es troba entre les posicions 14-18 en la taula estatal (llocs 501-600 en el rànquing mundial); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Lleida, entre els llocs 23-30 (701-800) i la de Girona, entre les posicions 31-37 de l'Estat (801-900 al rànquing mundial).El rànquing de Xangai s'elabora a partir d'indicadors com el nombre de premis rellevants dels alumnes i els professors; les citacions dels investigadors i el nombre d'articles publicats. Es classifiquen més de 1.800 universitats i es publiquen les 1.000 primeres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor