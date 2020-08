La Generalitat obre la porta a endurir les acusacions pels terroristes del 17-A

Bona tarda persones boniques. Ahir i avui, hem mantingut converses per esclarir les noticies del tema judicial amb la generalitat i l'ajuntament de barcelona. No patiu, de vegades els temes juridics no son com nosaltres volem. Continuarem lluitant per la veritat i per tots 💖💫👼 — Javier Martinez (@JavierM21161125) August 15, 2020

La Generalitat obre la porta a endurir les acusacions contra els tres homes que seran jutjats en relació als atemptats del 17-A al seu escrit de qualificacions final i que presentarà quan cabi el judici. Aquesta decisió arriba després de les queixes per part de familiars de les víctimes un cop es va saber que es descartava acusar d'assassinat als dos nois vinculats amb la cèl·lula terrorista i que encara estan vius: Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal.L'argument que sostenia la Generalitat - i que encara manté, ja que les modificacions s'introduiran un cop hagi conclòs el litigi - és que als dos joves no se'ls pot acusar d'assassinat, ja que no són autors materials dels atacs mortals. Driss Oukabir és germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils i s'hauria fet enrere a última hora, mentre que Mohamed Houli Chemlal va resultar ferit per l'explosió al xalet d'Alcanar i que va acabar precipitant els atemptats. Es tracta d'una postura molt propera a la de Fiscalia i el govern català ​recorda que l'Audiència Nacional també "ha exclòs" l'acusació d'assassinat.Una decisió poc popular entre les famílies dels afectats i que va aixecar polseguera quan aquest divendres es va saber. De fet en una piulada al seu compte de Twitter, Javier Martínez, pare del nen de tres anys assassinat a les Rambles, explica que s'han mantingut converses per "esclarir les noticies del tema judicial". Així que ara el govern català, després de les crítiques, sembla que ha repensat la seva postura i assegura que "si durant el judici sorgeixen elements que possibilitn un increment de les penes i delictes la Generalitat modificarà el seu escrit final".En el mateix comunicat s'explica també que aquests canvis es faran en funció dels testimonis i les proves que sorgeixin i es presentin durant el judici als supervivents de l'explosió d'Alcanar i que va desencadenar els atemptats de l'agost del 2017. Aquest divendres es feia pública la notícia que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona descartaven acusar d'assassinat a Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal, per qui demanaven penes de presó de 44 i 95 anys respectivament. Dins de la petició del govern també se'n demanen vuit per Saïd Ben Iazza, l'home que hauria ajudat el grup a comprar el material per fer explosius.En el seu escrit provisional, la Generalitat imputa els tres acusats dels delictes de pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació d’explosius de caràcter terrorista, conspiració per a cometre un delicte d’estralls de caràcter terrorista i un delicte de col·laboració amb organització terrorista.

