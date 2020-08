El risc de contagi del coronvarius augmenta si es parla amb un to de veu alt, segons un estudi

Després del tabac com a factor de risc de contagi ara arriba el to de veu. Com més alt parli una persona més probabilitats té de facilitar la transmissió del coronavirus. Fins i tot a l'aire lliure. Són les conclusions que es desprenen d'un informe fet des del Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, el BIOCOMSC.La causa del risc seria perquè quan parlem de la boca surten gotetes i aerosols, la quantitat dels quals varia segons el volum de la veu. Així doncs, segons l'informe d'aquests investigadors, hi ha bastants indicis per creure que aquest és l'origen de la majoria de brots que hi ha a Catalunya i Espanya.A més també adverteixen que el risc no només és a interiors, sinó que també cal vigilar els exteriors. Apunten que s'ha posat molt el focus en que la majoria de transmissions del virus es donen en espais tancats, deixant els llocs a l'aire lliure com zones on sembla que gairebé no hi hagi risc de contagi.Una teoria que no és certa al seu parer, ja que l'afirmació es basa en estudis fets al Japó on hi ha diferències culturals significatives amb Espanya. Allà la població tendeix a parlar més fluix que aquí, cosa que implica menys gotes i aerosols sortint de les seves boques.

