Moren dues persones que viatjaven amagades en un contenidor al port de València

Efectius de la Guàrdia Civil investiguen la mort de dues persones migrants que viatjaven com a d'amagat en el contenidor d'un vaixell que ha arribat aquesta matinada al port de València.Els difunts viatjaven amagats al costat de tres persones dins del contenidor del vaixell, on van ser localitzats. Els cinc migrants són, aparentment, majors d'edat i d'origen algerià.A l'espera que els resultats de l'autòpsia determinin la causa de la mort, la investigació apunta que els polissons podrien haver mort per asfíxia. Per la seva banda, els tres polissons localitzats amb vida presentaven símptomes de deshidratació.El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha mantingut una brigada de guàrdia de SAMU i un Suport Vital Bàsic entre les 00.00 i les 09.00 hores al port, si bé finalment s'ha fet càrrec de l'assistència sanitària personal de Creu Roja i Sanitat exterior.Es tracta del segon cas d'aquestes característiques al port des de principi d'agost. Divendres passat dos menors més van morir després de llançar-se a l'aigua des d'un vaixell al port de València per evitar ser capturats i deportats.

