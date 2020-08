Dani Rovira anuncia que ha superat el càncer: «Avui és el primer dia de la resta de la meva vida»

L'humorista i actor Dani Rovira ha superat el càncer. En una publicació a les seves xarxes socials Rovira ha penjat una fotografia d'ell mentre afirmava el següent:"Avui és el primer dia de la resta de la meva vida. ESTIC CURAT!".Fa mig any que la premsa es feia ressò del comunicat de l'actor dient que patia un càncer. Rovira assegura que tot aquest temps no ha estat un camí fàcil i que ha estat "una de les muntanyes més dures" a les que s'ha enfrontat. L'actor ha agraït l'esforç i el suport de tota la seva família, sanitaris, amics i coneguts que l'han acompanyat durant la seva lluita. I assegura que "no sóc millor que ningú, però del que estic segur, és que el Dani que ha arribat al cim és infinitament millor que el que fa un any"

