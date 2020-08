Quatre detinguts en un operatiu policial contra els robatoris comesos per multireincidents al Raval

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional, van desplegar dijous al vespre un dispositiu policial al barri del Raval de Barcelona per lluitar contra els robatoris amb violència i els furts al carrer.L'operatiu va acabar amb quatre detinguts que acumulen 66 antecendents. Dos d'ells van ser arrestats "in fraganti" quan estaven robant amb violència una dona de 81 anys, que va haver de ser atesa pels serveis mèdics al mateix lloc. Segons un comunicat de la policia catalana, des de principis de juliol i fins al 10 d'agost, els furts s'han reduït un 51% i els robatoris amb violència al carrer un 28%, respecte al mateix període de l'any passat. Durant aquest període 48 lladres violents han ingressat a presó.Un dels quatre detinguts dijous va ser reconegut pels agents perquè estava implicat en un robatori amb violència que estaven investigant. Un altre d'ells tenia una ordre de detenció i ingrés a presó vigent.En el mateix operatiu policial, set persones van quedar detingudes per llei d’estrangeria. Entre totes acumulen 99 antecedents.Aquests dispositius uniformats i de paisà es fan sovint de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional i pretenen identificar aquest col·lectiu i detenir-los, en cas que estiguin cometent fets delictius. En aquests operatius conjunts cada cos policial desenvolupa les seves tasques en funció de les seves competències. En el cas dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, l'activitat se centra a augmentar la pressió policial sobre els multireincidents que estan implicats en robatoris amb violència i furts.Entre l'1 de juliol i el 10 d'agost s'han fet 283 detencions per delicte de furt i 233 per robatori amb violència a la via pública. En total 48 detinguts per robatoris violents han ingressat a presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor