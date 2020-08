Catalunya suma 1.120 nous contagis per coronavirus

El Departament de Salut torna a registrar més de 1.000 contagis nous en el balanç d'aquest dissabte matí. Concretament, 1.120 casos més que ahir i que eleven la xifra total d'afectats per la Covid-19 a Catalunya a 112.189 . En l'informe, la conselleria també registra sis morts més. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 12.874 persones a Catalunya pel virus.Actualment hi ha 577 persones ingressades en hospitals catalanes per la Covid-19, les mateixes que fa 24 hores. Pel que fa al registre de pacients greus a l'UCI, ha baixat lleument a 119.Salut situa aquest dissabte l'índex del risc de rebrot en 145,31, dos punts més que ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor