Veïns del Montmell, al Baix Penedès, organitzen patrulles per evitar l'ocupació de cases

Pla obert d'una casa deshabitada al Mirador Foto: ACN

Un grup de veïns del Montmell (Baix Penedès) ha decidit crear un dispositiu de patrulles ciutadanes per evitar l'ocupació de cases al municipi. "Estem farts i molt cansats", expliquen els impulsors de la vigilància, que asseguren que els últims anys una família "conflictiva" s'ha apropiat de nombrosos habitatges buits.Cada vespre, un grup d'entre sis i deu veïns ressegueix els diferents carrers del nucli el Mirador del Penedès per foragitar les entrades a cases deshabitades o segones residències. Durant el dia asseguren que també estan pendents que no hi hagi cap intrusió. Si en detecten una, s'hi apropen per incomodar els imminents ocupes mentre avisen els Mossos d'Esquadra per a què evitin l'entrada a l'habitatge.El patrullatge se centra al nucli del Mirador del Penedès, el més gran del municipi, amb prop de 800 habitatges, i també atén la urbanització Mas Mateu. La meitat de les famílies s'han adherit a la iniciativa amb què es vigila que no hi hagi noves ocupacions a la zona. El dispositiu va començar fa poques setmanes i aquest dissabte tenen prevista una assemblea per formalitzar la creació de la plataforma veïnal.El seu impulsor, Ángel Lopez, explica a l'ACN que el patrullatge és la resposta a una situació de "malestar" creixent en aquest nucli del Montmell, situat en una zona boscosa a tocar de l'Alt Camp i caracteritzat per una àmplia dispersió d'habitatges en multitud de carrers sense asfaltar. Segons López, des de fa cinc anys "hi ha hagut un augment progressiu d'ocupacions il·legals i robatoris", i amb el patrullatge ciutadà pretenen "rebaixar el nivell d'inseguretat".Els veïns garanteixen que les intrusions i els saquejos estan directament relacionats. "No són ocupacions per necessitat, sinó que entren, ho desvalisen tot i al final queda la casa destrossada. Es dediquen al pillatge pel seu benefici", relata López, que destaca que algunes de les cases ocupades acaben amb el pany canviat perquè els intrusos les relloguen o revenen. "Tenen un negoci muntat", insisteix.Segons els veïns del Mirador, l'ocupació de cases ha anat a més d'ençà que una família procedent del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) es va instal·lar al poble "i ha anat portant els seus cosins i altres familiars". Els veïns els assenyalen com a autors de les ocupacions i bona part dels robatoris, però també els acusen de provocar "conflictes" al carrer."A ningú li agrada tenir al costat una casa ocupada amb persones que fan sarau fins les 3 h de la matinada, embruten i derrapen a tothora", explica López, que assegura que la sensació dels veïns "no és de por, sinó d'afartament i cansament". "No es pot viure així", remarca.Amb la intenció de frenar aquesta situació, la plataforma surt cada nit a patrullar en un dispositiu format per sis vehicles. Un grup d'entre sis i deu veïns es reparteixen els carrers a resseguir, pels quals circulen durant unes cinc hores. Si algun membre del patrullatge detecta alguna situació "estranya o sospitosa", avisa la resta a través d'un grup intern de missatgeria de mòbil "i ràpidament tothom s'hi acosta". Un sistema d'avís i reacció que mantenen al llarg de tot el dia, tot i que la vigilància intensiva en cotxe es concentra a la nit.López detalla que, quan hi ha un avís, les patrulles se situen davant la porta de l'habitatge on creuen que s'hi està preparant una ocupació mentre truquen a l'alcalde per a què avisi els Mossos d'Esquadra. "Són ells qui han d'actuar", remarquen els veïns, que asseguren que "mai" s'han enfrontat als ocupes."Només ens plantem a la porta a l'espera que arribi la policia", insisteix López, que apunta que "és important detectar-ho abans que faci 24 hores des de l'entrada dels ocupes, perquè sinó ells adquireixen més drets que els propietaris de l'habitatge". Fins ara diuen que han evitat quatre ocupacions en aproximadament un mes.Els veïns asseguren que estan disposats a mantenir aquesta vigilància "fins que faci falta" i insten els Mossos d'Esquadra a reforçar la presència a la zona per no haver de ser ells qui es mobilitzin. "Entenc que els Mossos del Vendrell tenen un camp d'acció molt ampli, però demanem un mínim de dues rondes nocturnes a la nostra zona", reclama López, tot augurant que aquest patrullatge policial tindria un efecte dissuasiu i no seria necessària l'actuació dels veïns.Des de l'Ajuntament, l'alcalde Josep Roldan dona la raó a la plataforma veïnal pel que fa a les queixes de les ocupacions i la conflictivitat, i se suma a reclamar més presència dels Mossos d'Esquadra. En relació al patrullatge ciutadà, Roldan considera que no és la fórmula més adient però diu que "comprèn" la inseguretat que senten els veïns, i els ha demanat insistentment que "mai increpin ni insultin els ocupes, i avisin sempre la policia".

