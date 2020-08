ÀUDIO Joan Maria Pou, implacable: «Bartomeu, dimiteixi. Que marxi tothom!»

#frac1 | 📻 L'OPINIÓ DE @Fotlipou



"Marxi sisplau, senyor Bartomeu"



Escolta les reflexions de Joan Maria Pou després del Barça 2 - Bayern 8 als quarts de final de la Championshttps://t.co/2Z1nP2OYEi — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 14, 2020

"Marxi siusplau senyor Bartomeu" o "Que marxi tothom". El periodista Joan Maria Pou es va mostrar implacable ahir nit després que els blaugranes perdessin la dignitat i el partit contra el Bayern de Munic en un funest 2-8 que quedarà com una taca negra a la història del Barça. Un resultat que va fer que Pou fes les següents declaracions en antena:"Des de l'any 1946 que el Barça no encaixava vuit gols en un partit oficial" diu Pou, que qualifica de "patètic" l'equip. "No hi ha res que pugui tapar les vergonyes de la junta directiva" sentencia el periodista i afegeix que "no ha de quedar ni l'apuntador". Són 5 minuts en que no les dures declaracions es van repetint una rere l'altre contra un equip que sembla haver tocat fons.

