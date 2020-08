VÍDEO Piqué dispara contra la directiva: «És una vergonya»

Piqué: "Vergüenza es la palabra, nadie es imprescindible. Si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme y en dejarlo. Ahora sí hemos tocado fondo". #VolverEsGanar pic.twitter.com/BDxEGgtjFd — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 14, 2020

Humiliant i històrica derrota del Futbol Club Barcelona als quarts de final de la Champions League. Els blaugrana han perdut per un estrepitós 2-8 contra el Bayern de Munic després d'un partit indefensable pel conjunt de Quique Setién. El primer jugador del Barça que ha donat explicacions després de la desfeta ha estat Gerard Piqué, on des de la zona mixta ha fet unes contundents declaracions.El central blaugrana ha disparat directament contra la directiva. "És una vergonya. [...] No podem anar així per Europa, no és la primera ni la segona vegada", ha assegurat als micròfons de Movistar. Piqué ha reclamat "canvis de tot tipus" després de "tocar fons" i s'ha ofert a "marxar el primer" si cal "sang nova".El Barça mai havia encaixat una derrota similar en competició europea. Les sensacions són encara més dures que en les derrotes contra la Roma i el Liverpool, en els dos anys anteriors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor