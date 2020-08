El País Basc declararà l'estat d'emergència per combatre el coronavirus

El País Basc declararà l'estat d'emergència sanitària el pròxim dilluns. Així ho ha explicat el govern basc que encapçala el lehendakari en funcions, Iñigo Urkullu, qui assumirà el comandament únic al territori per combatre la propagació del coronavirus. Euskadi és un dels territoris amb més augment de contagi en aquesta època estival.Urkullu activarà el Pla de Protecció Civil d'Euskadi, permetent al govern basc aplicar un paquet de mesures restrictives per a intentar abaixar la corba de contagis al País Basc. Aquestes noves restriccions se sumarien a les 11 prohibicions i 3 recomanacions que ha consensuat el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes. És la primera vegada que, des que va decaure l'estat d'alarma, la Moncloa torna a optar per les restriccions de caràcter global.Quines són les principals? La prohibició de fumar al carrer -quan sigui impossible mantenir la distància de seguretat- i el tancament de l'oci nocturn. La primera mesura va tenir caràcter pioner a principis de setmana a Galícia, i progressivament es va anar estenent -ni que fos en fase d'estudi- a la resta d'autonomies, inclosa Catalunya. El mateix passa amb les discoteques i els bars de copes, que la Generalitat ja va ordenar tancar fa setmanes perquè suposaven un focus rellevant de contagis. L'oci nocturn, segons les dades del Ministeri, suposa el brot amb més casos -31- associats.

