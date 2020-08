Tornen els testos PCR massius a Sabadell

12 dies després que s'organitzessin tres jornades de testos massius PCR a Sabadell , a dos punts del sud de la ciutat, ara tornen, però cap al nord: es faran al CAP Ca n'Oriac. Serà aquest dimarts i dimecres i a una població amb unes edats compreses entre els 15 i 35 anys.Una mesura que ha estat motivada davant l'augment dels casos en l'última setmana, encara que "no és preocupant, s’ha valorat el sistema de cribratge com el més idoni per controlar la situació i evitar un possible repunt més greu", han apuntat des de l'Ajuntament.D'aquesta manera, a més d'agents cívics, associacions de veïns i Creu Roja Sabadell, novament s'activarà la col·laboració entre consistori, amb l'Institut Català de la Salut (ICS) i el CatSalut.L'Ajuntament de Sabadell ha fet una valoració "molt positiva" dels cribratges de la setmana passada, en què gairebé un 2% van donar positiu. Una bona avaluació perquè es va poder "focalitzar el públic objectiu i localitzar focus de contagi" que sense les analítiques "estaven molt disseminats".

