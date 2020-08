Samuel Umtiti, positiu per coronavirus

❗️🚑 Umtiti ha donat positiu per Covid-19. És asimptomàtic i està aïllat al seu domicili. No és a Lisboa pic.twitter.com/ipeUfY34TP — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 14, 2020

Samuel Umtiti ha donat positiu per coronavirus. El Futbol Club Barcelona ha informat que el central francès va passar ahir dijous les proves PCR protocolàries de l'equip i és asimptomàtic. Segons el club, Umtiti es troba aïllat i tancat al seu domicili. Com que no va viatjar amb l'equip a Lisboa, l'eliminatòria de quarts de final de la Champions League no perilla.El Barça ha explicat que ha informat a les autoritats sanitàries competents i s'han ratrejat tots els contactes directes d'Umtiti en les últimes setmanes perquè es facin les proves PCR corresponents. El francès és el segon cas de coronavirus en l'última setmana al Barça. El també francès Todibo va donar positiu, també asimptomàtic.

