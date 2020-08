Salut aixecarà les restriccions a Figueres i Vilafant i manté les mesures a Barcelona, la Noguera i el Segrià

Entre les principals mesures que han pactat el Ministeri i les autonomies hi ha la de prohibir fumar al carrer si no es respecten els 2 metres de distància i decretar el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes. La consellera Vergés ha dit, però, que en el cas de Catalunya, moltes d'aquestes mesures "de mínims" que reclamaven les comunitats ja s'estan aplicant "des de fa dies i setmanes". I que per tant, "no hi ha res de nou" amb allò que ha fet Sanitat.Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, Vergés ha dit que Catalunya es troba dins una "bona tendència", malgrat que les xifres d'incidència de casos siguin encara "molt altes". "Hem de procurar baixar les incidències acumulades i la taxa de reproducció del virus; no ens conformem a estabilitzar-la, sinó a reduir els casos, i per això busquem els asimptomàtics", ha dit.En relació amb els cribratges massius –demà comencen a Torre Baró i dilluns, al barri del Besòs- la consellera ha explicat que estan "funcionant molt bé". I ha destacat, sobretot, la implicació tant dels ajuntaments, com del "personal de referència sanitari" (metges, metgesses, infermeres) i dels líders veïnals a l'hora de conscienciar la població perquè es faci les proves.A l'entrevista a Catalunya Ràdio, Alba Vergés també ha anunciat que la reunió del Procicat d'avui ha aprovat renovar les restriccions a Barcelona, als quinze municipis de la primera corona metropolitana, i a les comarques de la Noguera i el Segrià. Però que a l'Alt Empordà, a partir del dilluns, les mesures decauran.La consellera de Salut ha dit que a Figueres i Vilafant la tendència "és bona" i la xifra de contagis ha anat a la baixa, i que per això les restriccions s'aixecaran. Alba Vergés sí que ha demanat als ajuntaments, però, que "continuïn insistint" perquè la gent faci cas de les recomanacions. Entre d'altres, que no facin trobades amb més de deu persones, que evitin aglomeracions i que segueixin la fórmula "distància, mans, mascareta".La consellera també ha posat en relleu que, en aquells municipis on s'han hagut d'aplicar restriccions, ja s'ha engegat "una roda amb els agents comunitaris", que serà útil per frenar la pandèmia. "Això ha vingut per quedar-se i ho fa més viable", ha dit en referència a aquesta xarxa que han teixit els consistoris.