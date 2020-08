Alemanya amplia a tota Espanya la consideració de zona de risc, excepte les Canàries

Les autoritats d'Alemanya han conclòs que tot Espanya, amb l'única excepció de les Illes Canàries, és una "zona de risc" per contagis de la nova coronavirus, de manera que els que tornin s'han de sotmetre a una prova i podrien quedar subjectes a quarantena, en funció del que decideixin els governs regionals. Per ara només hi havia Madrid, País Basc, Aragó, Catalunya i Navarra.La portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors d'Alemanya, Maria Adebahr, ja havia avançat aquest divendres en roda de premsa que l'executiu d'Angela Merkel estava estudiant emetre una recomanació de no viatjar a Balears a causa de l'augment de casos de COVID-19.Fonts de Govern han assegurat que les illes, popular destinació turística per als alemanys, passaran a ser una zona de risc, com també la resta de zones d'Espanya que encara no havien estat incloses en aquesta llista.

