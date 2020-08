Espanya registra quasi 3.000 nous contagis per coronavirus per segon dia consecutiu

Segons l'últim informe, hi ha hagut 62 defuncions en els últims set dies de les quals 23 a Madrid i 12 a l'Aragó. A Catalunya se'n va produir una. En l'última setmana hi ha hagut 1.015 hospitalitzacions i 46 ingressos en UCI.Hi ha hagut 51.385 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 27.354 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 14.383 casos en els últims 14 dies i 4.576 en la darrera setmana.Madrid és l'autonomia amb més positius recents notificats, amb 731. La segueixen l'Aragó amb 481 i el País Basc amb 480. Andalusia amb 244, Catalunya amb 169 i el País Valencià amb 167. El nombre de casos totals diagnosticats a l'Estat espanyol és, per segon dia consecutiu, de prop de 3.000.Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 91.982 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats acumulats. 10.991 en els últims 14 dies i 4.899 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.700 en els últims 14 dies i 1.006 en la darrera setmana.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 129.247 hospitalitzacions, 1.015 en els últims set dies. D'aquestes, 279 s'han produït a Madrid i 171 a l'Aragó. A Catalunya, 70. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.933 entrades, 46 en els últims set dies. D'aquestes, vuit han estat a Madrid i sis a Andalusia. A Catalunya ha estat un.