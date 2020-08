VÍDEO Concentració a les portes dels Mossos i dels jutjats per denunciar una «detenció racista»

Una trentena de joves s'han concentrat aquest migdia davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa i posteriorment han baixat caminant fins als jutjats per denunciar el que consideren una "detenció racista" que ha tingut lloc aquesta matinada a les 1.20 hores a la confluència de plaça Major i carrer Sobrerroca de la ciutat.Els joves, acompanyats pel col·lectiu Al Noor, s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos al crit de "Manresa és antiracista" que ha obligat els agents a tallar el trànsit en aquell tram de via.Més tard s'han desplaçat fins als jutjats de Manresa per posar una denúncia contra la detenció per arbitrària, però els agents els han impedit l'accés a l'edifici dels jutjats. Tot i així, la presentaran un altre dia, asseguren.Segons el relat dels col·lectius, el detingut es trobava dijous a la nit a la plaça Major on s'estava produint una baralla en la que no participava. Quan la baralla es va haver dissipat els agents li van demanar la documentació per identificar-lo, i el jove s'hi va negat "perquè ell no participava a la baralla" i la detenció "era clarament per motius racials". A partir ''aquí, segons les mateixes fons, els agents van reduir el jove i se'l van endur detingut.Malgrat la concentració dels col·lectius a la porta de la comissaria aquest divendres al matí, els Mossos asseguren que van deixar la detenció del jove sense efecte poc després, ja que no tenir antecedents ni havia lesionat a cap dels agents mentre es resistia a la seva detenció. Els col·lectius, però, mantenien que es trobava a l'hospital, sedat, després de patir un atac d'angoixa.Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, han explicat aque el jove va ser detingut per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat i per entorpir l'actuació policial. Com que el noi no tenia antecedents penals van deixar sense efecte la detenció després que s'omplís la documentació.Segons el relat policial, els agents van atendre un requeriment per una baralla al carrer Sobrerroca i el que va ser detingut va aparèixer a l'escena en un patinet i sense mascareta, donant voltes als agents i entorpint-los la separació de la baralla. També els va acusar de racistes, segons diuen des dels Mossos. Després d'advertir-lo diverses vegades i que no fes cas, van procedir a la seva detenció amb la que va oferir resistència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor