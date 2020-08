Els metges russos posen en dubte la vacuna contra la Covid-19 anunciada per Putin

Poc temps li ha durat la festa al govern rus i a bona part de la població mundial després de l'anunci per part de Rússia de l'aprovació d'una vacuna contra la Covid-19. Una enquesta realitzada a més de 3.000 professionals del país posa de manifest els recels i dubtes dels sanitaris davant la seguretat del medicament per la falta de de dades i la seva aprovació accelerada.Fa pocs dies que Rússia va anunciar que la vacuna, batejada com Sputnik V, serà llençada al mercat a finals d'aquest mes, després que passi els assajos finals. Ara be, segons recull La Vanguardia , un sondeig realitzat a 3.040 doctors i especialistes a través de l'aplicació mòbil Doctor's Handbook mostra que un 52% dels enquestats no està disposat a ser vacunat, mentre que un 24,5% diu que sí estaria disposat a vacunar-se. A més, només una cinquena part dels professionals recomanaria als seus parents i amics que es vacunessin.Davant les veus que dubten, el president rus, Vladímir Putin, va explicar que la vacuna, desenvolupada per l'Institut Gamaleia de Moscou, és segura i va ser administrada a les seves filles.

