L'espanyolisme promou el boicot als gelats Frigo per no retolar en castellà

Denunciaré ante la @EU_Commission la respuesta de la multinacional @UnileverSpain que vulnera y viola la normativa europea.

El corolario a la respuesta de @UnileverSpain es evidente:

No me respetas, no te compro. @frigo_helados https://t.co/TGXA2xBhC4 pic.twitter.com/4ambnM7uaj — Jordi Cañas (@jordi_canyas) August 13, 2020

Adivináis quién financió éste anuncio? pic.twitter.com/kAt15qzpaH — Santi Rodríguez (@santirodriguez) August 13, 2020

Lo comemos desde pequeños. Pues nunca más Frigo si no enmiendan de inmediato esa afrenta intolerable. Boicot mientras no venga en español en Cataluña.

Es la hora de la autodefensa.#Frigoenespañol



Frigo expulsa el español de su cartelería en Cataluña https://t.co/B8HBt1Y2fY — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 12, 2020

L'espanyolisme torna a encendre les torxes per carregar contra una empresa multinacional que, a Catalunya, ha optat per no retolar en castellà però si en català. Després dels casos d'Starbucks, Zara o els boicots a productes com el cava o les joies de Tous, la diana se situa ara contra els gelats Frigo després que diversos polítics i mitjans hagin carregat contra l'empresa per usar el català, l'anglès i l'alemany però no el castellà en una carta. L'eurodiputat Jordi Cañas (Cs), el diputat al Parlament, Santi Rodriguez (PP), i fins i tot l'eurodiputat d'ultradreta Hermann Terstch (Vox) s'han sumat a una campanya que també ha fet fortuna a blogs i mitjans unionistes, que fins i tot han buscat vincles entre l'empresa i l'independentisme.La marca, propietat de la gran corporació Unilever, té tots els seus cartells -com els de cartó que es troben a les entrades dels bars o als establiments- en català, anglès i alemany. El mateix blog que va iniciar la campanya i assenyalament posava un exemple gràfic: "Xocolata blanca & cookies", "white chocolate & cookies" i "weisse schokolade & cookies". Unilever, després de quatre dies de protestes, va emetre un comunicat on explicava que ells compleixen la normativa vigent i que també tenen rètols en castellà.Altres mitjans han assenyalat un dels directius de Frigo, Xavier Món, per les seves suposades simpaties amb l'independentisme. Alguns fins i tot han arribat a donar suport a un boicot contra els productes de la marca a través de les "diverses veus" d'hostalers, que afirmaven trencar relacions amb Frigo si no retolava en castellà.Una situació similar va viure la marca de joies Tous l'any 2017 després que sortís a la llum una fotografia d'un dels seus directius sopant amb el president Carles Puigdemont. L'empresa va patir un assetjament que va haver de "solucionar-se" amb l'acomiadament de Pilar Rahola i Helena Rakosnik de la Fundació Tous.La campanya contra Frigo per usar una de les llengües oficials a Catalunya ha provocat, per contra, un corrent solidari de tuitares defensors del català.

