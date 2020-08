Existe un portón en Roma, en el Aventino (junto al Circo Máximo) que tiene unas vistas como pocas en el mundo. Es el 'Buco della Serratura', el ojo de la cerradura de la Villa del Priorato de los Caballeros de Malta que, al fondo, muestra la Basílica de San Pedro en el Vaticano pic.twitter.com/XNEkqc1y4H — Becario en Hoth (@becarioenhoth) August 14, 2020

Roma té mil i un racons que fan que cada any s'ompli de turistes per admirar la seva bellesa. El nivell és tal que, fins i tot, mirant pel forat del pany d'una porta pots acabar trobant imatges com la de la catedral de Sant Pere del Vaticà a través de les voltes d'un jardí:Tot i que sembli mentida no ho és. Aquest paisatge, que sembla un muntatge, és el que es pot veure a través d'una gran porta de la ciutat italiana, coneguda com el "Buco della Serratura". És aquí on, si mires a través del seu pany, es pot veure la impressionant postal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor