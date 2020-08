L'Estat torna a les restriccions per aturar la nova escalada de contagis

Les noves mesures i recomanacions



Onze mesures d'obligat compliment:



1. Prohibit fumar a l'espai públic sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat.



2. Tancament de discoteques i locals d'oci nocturn.



3. Els restaurants i locals d'hostaleria hauran de tancar a la 1h de la matinada i no podran admetre nous clients a partir de les 12h.



4. Manteniment de la distància de seguretat entre taules de restaurants.



5. Màxim de 10 persones en cada taula d'un restaurant o local.



6. Prohibit el "botellón" o beure alcohol a la via pública i increment dels controls per sancionar aquestes conductes.



7. Les residències hauran de fer PCR als nous ingressats i als treballadors que tornin de vacances.



8. A les residències, visites d'una persona per resident i una hora al dia, i de manera escalada per evitar aglomeracions.



9. Limitació "al màxim" de les sortides dels residents.



10. En cas de brot, es faran cribatges de proves PCR a les poblacions de risc i potencialment exposades.



11. Avaluació de risc dels esdeveniments multitudinaris per decidir si s'autoritzen o no.



Tres recomanacions:



1. Fer periòdicament, almenys de manera quinzenal, proves PCR als treballadors de centres sociosanitaris.



2. Limitar les reunions als grups estables de convivència.



3. No fer trobades de més de 10 persones.



Una observació:



Totes les comunitat autònomes hauran de garantir els mitjans i la capacitat del sistema sanitari per poder donar una resposta precoç en cas de nous brots, tal com es va acordar en la fase de desescalada.





Arreu de l'Estat hi ha 837 brots de coronavirus que han comportat 9.200 contagis, segons les dades del Ministeri de Sanitat. Una xifra que, sumada a la dinàmica de vacances i a la perspectiva d'un setembre decisiu per la reobertura dels col·legis, ha portat el govern espanyol a dictar -aquesta vegada, d'acord amb les comunitats autònomes- una bateria de restriccions per atenuar l'escalada. La compareixença de Salvador Illa ha estat inequívoca: la situació és delicada i cal adoptar prevencions per evitar tornar a escenaris com el de la primavera. És la primera vegada que, des que va decaure l'estat d'alarma, la Moncloa torna a optar per les restriccions de caràcter global.Quines són les principals? La prohibició de fumar al carrer -quan sigui impossible mantenir la distància de seguretat- i el tancament de l'oci nocturn. La primera mesura va tenir caràcter pioner a principis de setmana a Galícia, i progressivament es va anar estenent -ni que fos en fase d'estudi- a la resta d'autonomies, inclosa Catalunya. El mateix passa amb les discoteques i els bars de copes, que la Generalitat ja va ordenar tancar fa setmanes perquè suposaven un focus rellevant de contagis. L'oci nocturn, segons les dades del Ministeri, suposa el brot amb més casos -31- associats.Les restriccions també passen perquè els bars i restaurants -també els que estiguin a la platja- garanteixin la distància interpersonal mínima de metre i mig en el servei de barra i també entre taules, en les quals només s'hi poden asseure un màxim de deu persones. L'horari de tancament dels establiments no podrà passar de la una de la matinada, i no es podran admetre clients nous a partir de les dotze. Els esdeveniments multitudinaris hauran de ser autoritzats per cada comunitat, però sempre seguint la normativa i després d'haver fet un estudi de risc."Cal ser molt rigorosos", ha alertat Illa, que confia que les noves mesures serveixin per "estabilitzar" les dades. El final de setmana no ha estat tranquil·litzador en aquest sentit: Espanya ha registrat quasi 3.000 nous contagis en dos dies consecutius. I Catalunya no se n'escapa, malgrat que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, apuntava a principis de setmana que la situació s'havia estabilitzat, aquest divendres s'han comptabilitzat 28 morts per la malaltia . Després de reunir el comitè de seguiment del coronavirus per via telemàtica, el president Quim Torra ha fet una crida a estar alerta."La reunió d'avui ens porta a alertar dels riscos que tenim davant aquestes pròximes setmanes amb el retorn de les vacances i la posada en marxa dels centres de treball i les escoles. Estiguem molt alerta i extremem les precaucions", ha ressaltat Torra a través de Twitter . Bona part dels avisos que fan les autoritats estan destinats a evitar reunions socials amb més de deu persones o bé trobades de gent jove. No perquè existeixi pressió màxima sobre el sistema hospitalari o s'hagin disparats els morts, sinó per la xifra de contagis que es deriven d'aquestes dues activitats.Malgrat que la situació és complicada, Illa ha remarcat que està "controlada" i que en cap cas l'epidèmia està al nivell del març o abril. Tot i així ha fet una crida especialment als joves a ser "estrictes" en el compliment de totes les mesures adoptades per evitar contagiar els col·lectius de risc, com ara les persones més grans, a qui el ministre ha volgut aplaudir per la seva responsabilitat durant aquests mesos. En aquest sentit, les comunitats autònomes i la Moncloa també han acordat una sèrie de "recomanacions" encaminades a limitar l'activitat social en les pròximes setmanes.Illa ha demanat a la ciutadania que eviti trobar-se amb persones més enllà del seu grup estable de convivència. "Tot allò que sigui trobades fora d'aquests grups, es demana limitar-los al màxim", ha dit el ministre. També ha recomanat limitar les trobades a grups de deu persones i que les residències d'avis - a Catalunya les visites es reprendran a Barcelona i Lleida la setmana vinent - facin proves PCR regularment. El ministre ha recordat també que les comunitats han de disposar dels mecanismes de detecció precoç i capacitat de diagnòstic acordades durant la desescalada. "Tothom haurà de fer els esforços, si no els ha fet ja, de posar-se al nivell acordat", ha remarcat.

