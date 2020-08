Detingut a Gandia per amenaçar amb un ganivet a un company de pis per escoltar música molt alta

Agents de la policia espanyola han detingut a Gandia un home per presumptament amenaçar amb un ganivet a un company de pis que li va recriminar que tingués la música alta. També va ser detinguda una dona per atacar als agents mentre eren al domicili.La policia va detenir el company de pis, de 37 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i la dona, de 58 anys, per atemptat contra agent de l'autoritat. Els fets van passar de matinada quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala el 091 perquè es dirigissin a un domicili de Gandia, on suposadament s'estava produint una agressió i els veïns havien escoltat cops i vidres trencats.Immediatament els policies es van dirigir al domicili, on els va obrir un home, que els va manifestar que eren diversos llogaters al pis i li havia demanat a un d'ells que baixés la música. No obstant això, aquest home, al parer "molt alterat", suposadament va començar a llançar-li objectes i gots de vidre, arribant a agafar un ganivet de la cuina i fer el gest de clavar-se'l al mateix temps que li deia que el mataria.Els agents van poder observar el domicili desordenat i vidres trencats a terra mentre parlaven amb la víctima, moment en què va sortir d'una habitació una dona que presumptament li va llançar dos cops de puny al braç a la víctima, per posteriorment propinar un altre cop de puny a un els policies, pel que va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat.Finalment i després de realitzar diverses comprovacions els agents van detenir el sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, així com intervenir el ganivet. Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor